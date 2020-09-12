Пьяная женщина за рулем внедорожника спровоцировала ДТП

Авария с участием внедорожника «Митсубиши Аутлендер» и автомобиля ВАЗ-2107 произошла в восемь часов вечера 11 сентября в Питкярантском районе.

52-летняя женщина управляла внедорожником в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГИБДД. На подъезде к дачному кооперативу «Дружинник» ее ослепил свет фар встречного автомобиля. В результате внедорожник выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «семеркой».

В ДТП травмы получили 82-летний водитель автомобиля ВАЗ и его 80-летняя пассажирка. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Фото: ГИБДД Карелии