Росгвардейцы задержали нарушителя, вернувшегося на место преступления

Вечером 10 сентября в Сортавале за мелкое хищение был задержан 44-летний местный житель.

Как выяснилось, мужчина днем спрятал и вынес из сетевого магазина на улице Новой алкоголь. Работники магазина заметили хищение позже при просмотре записей с камер видеонаблюдения.

Через некоторое время, в тот же день, злоумышленник вновь пришел в торговое заведение. Тогда-то работники магазина вызвали росгвардейцев. Задержанного мужчину передали полиции.