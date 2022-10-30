Пьяная женщина ранила оппонента ножом в шею, мужчина выжил

42-летнюю жительницу Карелии обвинили в покушении на убийство. В момент преступления женщина была пьяна. Между ней и ее знакомым разгорелся конфликт. Видимо, нож оказался последним аргументом в руках обвиняемой.

«В сентябре 2022 года вечером обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта со своим знакомым, решив его убить, нанесла ножевое ранение в область шеи»,

- сообщили в пресс-службе СУ СК по РК. Мужчине оказали медицинскую помощь, он выжил.



В биографии обвиняемой эпизод в сентябре в Кемском районе оказался не единственным криминальным. Женщина до этого неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за преступления против личности. Новое преступление, как сообщили следователи, она совершила в период условного осуждения. Уголовное дело рассмотрит суд. (фото unsplash.com, Octavian Dan)