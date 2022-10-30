Белый «Мерседес» снес пешехода в Шуе

В Шуе в Прионежском районе вечером в субботу произошла авария с участием пешехода.

Инцидент произошел 29 октября в 21:04 на 3 километре автодороги «Кола 435 км - ст. Шуйская».

Пешеход двигался по проезжей части в попутном направлении. 37-летнего мужчину сбил «Мерседес», под управлением 24-летней девушки. Это пока все, что известно Госавтоинспекции. Пешеход получил травмы, его госпитализировали. (фото Госавтоинспекция Карелии)