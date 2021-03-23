Путину сделали прививку от коронавируса
Президент Российской Федерации привился от коронавируса, сообщает РИА Новости.
Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день,
- рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Петрозаводск говорит» писал ранее о планах президента вакцинироваться.
Какой именно вакциной привился Владимир Путин, не сообщается. Директор Института политических исследований Сергей Марков в комментарии «ПолитРоссии» высказал мнение, что это сделано сознательно Если бы Путин назвал какую-то одну из трех зарегистрированных российских вакцин, то люди захотят себе ту же, две другие вакцины пострадают из-за невостребованности, а это неправильно, считает политолог.
В Кремле подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные.
Сам процесс введения препарата не транслировался.
Президент для пропаганды вакцины делает очень много и так. Что касается вакцинации под камеры, он никогда не был сторонником, ему это не нравится,
– сказал Песков, отметив, что в этом вопросе «придется верить на слово» Кремлю.
Фото с сайта gomel.today