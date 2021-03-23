Путину сделали прививку от коронавируса

Президент Российской Федерации привился от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день,

- рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Петрозаводск говорит» писал ранее о планах президента вакцинироваться.

Какой именно вакциной привился Владимир Путин, не сообщается. Директор Института политических исследований Сергей Марков в комментарии «ПолитРоссии» высказал мнение, что это сделано сознательно Если бы Путин назвал какую-то одну из трех зарегистрированных российских вакцин, то люди захотят себе ту же, две другие вакцины пострадают из-за невостребованности, а это неправильно, считает политолог.

В Кремле подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные.

Сам процесс введения препарата не транслировался.

Президент для пропаганды вакцины делает очень много и так. Что касается вакцинации под камеры, он никогда не был сторонником, ему это не нравится,

– сказал Песков, отметив, что в этом вопросе «придется верить на слово» Кремлю.

Фото с сайта gomel.today