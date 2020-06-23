Путин предложил поднять ставку НДФЛ для граждан с высоким доходом

Владимир Путин считает, что существовавшая до сих пор единая планка налогообложения в 13% выглядела несправедливо, однако была необходимой в тех условиях, когда она вводилась. Но настали другие времена.

В связи с этим он предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей в год. Об этом он заявил в телевизионном обращении к гражданам страны.

По словам главы государства, взимание дополнительного налога с той части дохода, которая превышает 5 млн рублей, позволит бюджету дополнительно получить 60 млрд рублей. Путин отметил, что эти деньги пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.