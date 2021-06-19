Путин предложил новую льготу для семей с детьми

Сегодня на съезде «Единой России» глава государства предложил новую меру поддержки для семей с двумя и более детьми, передает МК. Владимир Путин отметил, что бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре родился ребенок и квартира становится мала.

Путин обратил внимание, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог. Для конкретной семьи сумма может быть значительной и порой именно ее может не хватать, чтобы семья с детьми быстрее смогла купить новое жилье. Президент предложил ввести льготы семьям при смене жилья.

«Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья», - предложил глава государства. (фото Михаил Климентьев, ria.ru)