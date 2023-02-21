Путин предложил дополнительно проиндексировать МРОТ

Глава государства предложил дополнительно проиндексировать МРОТ в России с 1 января 2024 года на десять процентов. Такое предложение президент Владимир Путин озвучил во время оглашения послания Федеральному собранию.

Таким образом минимальный размер оплаты труда может быть увеличен на 18,5% и достигнет 19 242 руб.

С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда в России повысили до 16 242 руб. // фото скриншот