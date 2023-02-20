Заводу «АЕК» в Костомукше обещают кураторов из Саудовской Аравии

Среди экономических проблем, которые 20 февраля обсуждали на правительственном совещании, посвященном социально-экономическому развитию Костомукши, центральной стала тема будущего завода «АЕК».

На предприятии производили электропроводку для большегрузных автомобилей. ООО «АЕК» входит в международный концерн PKC Group и в связи с экономическим санкциями деятельность предприятия была приостановлена. За этим последовали массовые увольнения сотрудников.

Министр экономического развития и промышленности региона Олег Ермолаев рассказал, что идут переговоры с крупными отечественными автомобильными компаниями, чтобы получить заказы для отечественного рынка, которые могли бы выполнить специалисты завода «АЕК». Правда, получение заказов не решает юридических проблем с зарубежными собственниками предприятия. Ермолаев сказал, что прорабатывается вариант создание нового предприятия, куда могли бы устроиться специалисты с завода «АЕК». Глава Карелии Артур Парфенчиков спросил, что делать с помещениями завода, есть ли варианты его продажи?

По его информации, желающие приобрести завод в России найдутся, главное - сохранить не цеха, а трудовой коллектив.

«Пусть они уже с этими цехами сидят, и дальше думают сами, чего делать. Не хотят решать вопросы, сколько можно уже пытаться найти какие-то точки соприкосновения»,

- сказал губернатор.

Вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов заметил, что компания «КАМАЗ» готова сделать заказ для завода «АЕК».

На днях, по его словам, прошли переговоры с индийским офисом компании «АЕК». Родионову сообщили, что внутри холдинга проходят изменения, связанные с выводом компании «АЕК» из структуры европейского собственника PKC Group. До конца апреля, сообщил Родионов, эти перемены должны окончательно оформиться. После этого, сказал он, вопросы размещения первого заказа будут двигаться быстрее.

Параллельно в Костомукше пытаются создать альтернативные производства, куда могли бы трудоустроиться специалисты, потерявшие работу.

«Сегодня важный процесс, что, действительно, идет изменение структуры управления «АЕК». Это очень важно, потому что с этой европейской прослойкой у нас вряд ли что-то получится. Но, если индийские собственники приняли такое решение и есть надежда, что у нас с ними получится наладить прямое взаимодействие, нужно с ними конкретно переговорить и обозначить время точек принятия решения»,

- сказал Парфенчиков.

По его словам, пора определяться, так как процесс и так затянулся на два года. Он опасается, что можно потерять специалистов, которые рассеются по другим предприятиям.

Родионов утверждает, что собственник завода «АЕК» это понимает. Новый головной офис «АЕК», который будет курировать костомукшский завод, разместится в Саудовской Аравии.

В первом полугодии 2023 года планируется визит в Костомукшу «кураторов» из Саудовской Аравии. Родионов отметил, что «все сегодня упирается в вопрос вывода «АЕК» из PKC Group». В планах Родионова в конце февраля посетить Саудовскую Аравию и лично встретиться с теми, от кого зависит будущее костомукшского завода. // фото: ООО «АЕК» / ВКонтакте