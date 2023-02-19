Индекс блинов по России за год вырос на 7 процентов

На 7 процентов в феврале вырос средний чек на продукты для блинов - это популярное масленичное блюдо обойдется россиянам в среднем в 93 рубля, пишет для РИА Новости со ссылкой на сервис «Чек Индекс».

Расчет делается на основе традиционного рецепта: 500 миллилитров молока, 2 яйца, 200 граммов муки, 3 столовые ложки подсолнечного масла, столовая ложка сахара и пол чайной ложки соли.

«Cредний чек затрат на покупку такого «блинного» продуктового набора в российских магазинах в целом по России составил 93 рубля. Это на 7% выше, чем за аналогичный период 2022 года»,

- выяснили аналитики, сравнив данные с 1 по 15 февраля этого и прошлого года.

По данным аналитиков, в заведениях общепита порцию блинов покупают в среднем за 142 рубля, что на 18% выше уровня прошлого года, а оладьи – за 133 рубля, что на 10% обогнало прошлогодний показатель.

Также авторы исследования выяснили, что расходы на банку варенья к блинам в феврале в среднем составили 148 рублей, что на 2% выше уровня прошлого года. А сгущенка обходится в 107 рублей, на 2% превысив прошлогодний уровень. // Фото: timolina / Freepik