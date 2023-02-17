Названы ведущие производители молока в Карелии

В число ведущих сельхозпредприятий по производству молока в Карелии вышел совхоз «Ведлозерский».

«Производство молока в хозяйствах всех категорий Карелии составило 61,2 тыс. тонн молока или 103,2 % к прошлому году, в том числе в сельскохозяйственных организациях — 55,2 тыс. тонн (103,8 процента)», — подводит итоги Карелиястат.

Из девяти сельхозпредприятий ведущими производителями молока названы ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское» и АО «Совхоз «Ведлозерский».

«В 2022 году хозяйство произвело молока в 1,6 раза больше, чем в прошлом. В планах на 2023 год — увеличение производства молока на 10 процентов к прошлому году»,

- сообщает директор предприятия АО «Совхоз «Ведлозерский» Дмитрий Буевич.

Благодаря господдержке, сельскохозяйственные предприятия смогли закупить корма, минеральные удобрения, сделать ремонт помещений, построить новые дворы, увеличить поголовье животных и закупать технику.

На поддержку производства молока в 2022 году сельскохозяйственным товаропроизводителям региона направлено порядка 119 млн. рублей бюджетных средств. Правительство Карелии будет и дальше поддерживать сельхозпредприятия. // фото со странички АО «Совхоз «Ведлозерский» ВК