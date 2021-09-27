27 сентября 2021, 21:06
Россия

Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах

Президент дал указание Рособрнадзору обеспечить методически обоснованный режим контроля знаний учащихся

Владимир Путин дал поручение уменьшить число контрольных и проверочных работ в школах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль.

«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях»,

- говорится в подписанном президентом указе.

Поручение адресовано Рособрнадзору, министерству просвещения и региональным властям. Им необходимо обеспечить методически обоснованный режим контроля знаний и учитывать актуальность задач мониторинга качества образования, говорится в документе. Фото pixabay.com/DimitroSevastopol

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Рособрнадзор