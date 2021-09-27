27 сентября 2021, 21:06
Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах
Президент дал указание Рособрнадзору обеспечить методически обоснованный режим контроля знаний учащихся
Владимир Путин дал поручение уменьшить число контрольных и проверочных работ в школах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль.
«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях»,
- говорится в подписанном президентом указе.
Поручение адресовано Рособрнадзору, министерству просвещения и региональным властям. Им необходимо обеспечить методически обоснованный режим контроля знаний и учитывать актуальность задач мониторинга качества образования, говорится в документе. Фото pixabay.com/DimitroSevastopol