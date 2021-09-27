Гидрометцентр рассказал о погоде предстоящей зимой

Гидрометцентр России дал предварительный прогноз на зиму 2021-2022 годов. Информация опубликована на сайте Минприроды РФ.

По данным синоптиков, в большинстве регионов страны температура воздуха зимой будет держаться в пределах нормы. При этом температура выше многолетних значений ожидается на севере Урала и Сибири, а также в Якутии.

В Гидрометцентре также рассказали, что февраль 2022 года может стать теплее прошлогоднего на большей части страны. Исключением станут только регионы Дальнего Востока - там температура будет ниже нормы. Фото pixabay.com/ClaudiaWollesen