Движение на «Коле» остановится на один час

В ночь с 27 на 28 сентября движение по трассе «Кола» в Ленинградской области остановится на один час. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

Движение будет перекрыто на 40-м километре федеральной магистрали в районе деревни Марьино с 00:00 до 1:00. Это связано с разводкой Ладожского моста.

Отмечается, что разводка связана с аварийно-восстановительными работами на деформационном шве и является технологической. Фото pixabay.com/pedrofigueras