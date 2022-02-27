Путин поручил привести российские силы сдерживания в боевой режим

Владимир Путин встретился с главой Минобороны России Сергеем Шойгу и руководителем Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым. Президент во время встречи приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства, передает РБК.

Издание пишет, что согласно справочнику по терминологии в оборонной сфере, опубликованном Минобороны, стратегические силы сдерживания являются основой боевой мощи ВС России и предназначены для сдерживания агрессии и разгрома агрессора в том числе в войне с применением ядерного оружия,