27 февраля 2022, 17:30
Россия

Путин поручил привести российские силы сдерживания в боевой режим

На особый режим боевого дежурства перевели силы сдерживания - в них входят и стратегические ядерные

Владимир Путин встретился с главой Минобороны России Сергеем Шойгу и руководителем Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым. Президент во время встречи приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства, передает РБК.

Издание пишет, что согласно справочнику по терминологии в оборонной сфере, опубликованном Минобороны, стратегические силы сдерживания являются основой боевой мощи ВС России и предназначены для сдерживания агрессии и разгрома агрессора в том числе в войне с применением ядерного оружия,

- Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства, - сказал Путин. // Фото: info.sibnet.ru

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Путин
ядерные силы
боевое дежурство