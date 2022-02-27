Путин поручил привести российские силы сдерживания в боевой режим
Владимир Путин встретился с главой Минобороны России Сергеем Шойгу и руководителем Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым. Президент во время встречи приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства, передает РБК.
Издание пишет, что согласно справочнику по терминологии в оборонной сфере, опубликованном Минобороны, стратегические силы сдерживания являются основой боевой мощи ВС России и предназначены для сдерживания агрессии и разгрома агрессора в том числе в войне с применением ядерного оружия,
- Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства, - сказал Путин. // Фото: info.sibnet.ru