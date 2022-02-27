27 февраля 2022, 16:00
Устройства Apple в России могут заблокировать
Россияне рекомендуют друг другу не обновлять «яблочные» гаджеты
Владельцев iPhone предупредили, что скоро они, возможно, не будут действовать в России. В соцсетях распространяют инструкцию, которая поможет избежать полной блокировки «яблочных» устройств, пишет «МК».
Из-за объявленных санкций Apple может включить в обновления функционал блокировки своих устройств в России. Такая возможность может появиться в новых версиях прошивки.
Избежать блокировки позволит отключение функции автоматического обновления в настройках гаджетов Apple.
Корпорация пока не комментирует возможную блокировку устройств. Но разработчики обладают технологиями, позволяющими отключать любое управляемое ОС устройство без уведомления владельца. // Фото: stevepb/pixabay.com