Устройства Apple в России могут заблокировать

Владельцев iPhone предупредили, что скоро они, возможно, не будут действовать в России. В соцсетях распространяют инструкцию, которая поможет избежать полной блокировки «яблочных» устройств, пишет «МК».

Из-за объявленных санкций Apple может включить в обновления функционал блокировки своих устройств в России. Такая возможность может появиться в новых версиях прошивки.

Избежать блокировки позволит отключение функции автоматического обновления в настройках гаджетов Apple.

Корпорация пока не комментирует возможную блокировку устройств. Но разработчики обладают технологиями, позволяющими отключать любое управляемое ОС устройство без уведомления владельца. // Фото: stevepb/pixabay.com