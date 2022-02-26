Смертную казнь в России могут вернуть

После исключения России из Совета Европы в стране можно вернуть смертную казнь. Об этом заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

- Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране - типа смертной казни для опаснейших преступников, - сказал он.

Медведев добавил, что в Китае и США смертная казнь есть, причем преступников в КНР казнят активно.

Ранее ЕС внес Дмитрия Медведева в санкционные списки наряду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и главой МВД Владимиром Колокольцевым.

Такое решение приняли после начала Россией военной операции на Украине. Западные СМИ пишут, что скоро РФ могут отключить от SWIFT. // Фото: libmir.com