26 февраля 2022, 15:36
Смертную казнь в России могут вернуть
Дмитрий Медведев заявил о возможности отмены моратория на смертную казнь и сравнил Россию с Китаем
После исключения России из Совета Европы в стране можно вернуть смертную казнь. Об этом заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.
- Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране - типа смертной казни для опаснейших преступников, - сказал он.
Медведев добавил, что в Китае и США смертная казнь есть, причем преступников в КНР казнят активно.
Ранее ЕС внес Дмитрия Медведева в санкционные списки наряду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и главой МВД Владимиром Колокольцевым.
Такое решение приняли после начала Россией военной операции на Украине. Западные СМИ пишут, что скоро РФ могут отключить от SWIFT. // Фото: libmir.com