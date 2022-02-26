Число выявленных случаев COVID-19 в РФ снижается

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в России уменьшается. На 26 февраля за сутки зафиксировали 122 995 новых инфицированных, сообщили в оперштабе.

Это на 465 случаев меньше, чем в минувшие сутки. Госпитализировано с ковидом 14 324 человека. Это тоже меньше, чем накануне - на 4,1 процента по сравнению с 25 февраля.

Умерли от коронавируса за сутки 787 больных. Выписаны после выздоровления 181 343 человека, это на 8,4 процента больше по сравнению с 25 февраля. // Фото: geralt/pixabay.com