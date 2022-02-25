Диетолог посоветовала продукты для нормализации давления

Диетолог Ирина Ищенко перечислила продукты, употребление которых может помочь нормализовать давление. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Как отметила Ищенко, из рациона нужно исключить продукты с высоким содержанием жиров и холестерина, а также употреблять в пищу больше фруктов, овощей и злаков.

«Продукты, которые выступают помощниками для снижения давления: рис, фрукты (апельсины, мандарины), картофель, овсяная и пшеничная крупа, сухофрукты (курага, изюм), кальмары, рыба (хек, треска), молоко, йогурт. Замените животные жиры на растительные. Откажитесь от сливочного масла, сметаны, свинины, говядины, от газированных напитков и напитков, содержащих кофеин. Лучше исключить острые блюда, приправы, соленья, консервированные продукты, мучные и кондитерские изделия», - заявила собеседник агентства.

Ищенко добавила, что при повышенном давлении не рекомендуется употреблять жареную пищу, а для повышения давления можно выпить кофе или гранатовый сок.

«При пониженном давлении очень хорошо помогают виноградный сок, черный чай, черный шоколад, красное вино, соль, корица и мед», - советует эксперт. Фото pixabay.com/tomwieden