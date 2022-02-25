25 февраля 2022, 21:15
Россия

Диетолог посоветовала продукты для нормализации давления

При повышенном давлении не рекомендуется употреблять жареную пищу

Диетолог Ирина Ищенко перечислила продукты, употребление которых может помочь нормализовать давление. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Как отметила Ищенко, из рациона нужно исключить продукты с высоким содержанием жиров и холестерина, а также употреблять в пищу больше фруктов, овощей и злаков.

«Продукты, которые выступают помощниками для снижения давления: рис, фрукты (апельсины, мандарины), картофель, овсяная и пшеничная крупа, сухофрукты (курага, изюм), кальмары, рыба (хек, треска), молоко, йогурт. Замените животные жиры на растительные. Откажитесь от сливочного масла, сметаны, свинины, говядины, от газированных напитков и напитков, содержащих кофеин. Лучше исключить острые блюда, приправы, соленья, консервированные продукты, мучные и кондитерские изделия», - заявила собеседник агентства.

Ищенко добавила, что при повышенном давлении не рекомендуется употреблять жареную пищу, а для повышения давления можно выпить кофе или гранатовый сок.

«При пониженном давлении очень хорошо помогают виноградный сок, черный чай, черный шоколад, красное вино, соль, корица и мед», - советует эксперт. Фото pixabay.com/tomwieden

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