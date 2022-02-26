Отключение России от SWIFT назвали вопросом нескольких дней

О том, что вопрос отключения России от SWIFT решится в течение нескольких дней, сообщил руководитель одного из главных банков Еврозоны. Его слова приводит 26 февраля агентство Reuters.

- SWIFT - это всего лишь вопрос времени, очень короткого времени, дней, - заявил глава центрального банка, попросивший не называть его.

Он добавил, что этого будет недостаточно, но сделать такой шаг необходимо. Решение обойдется дорого для обеих сторон.

О том, что практически все европейские страны согласны с отключением РФ, заявила и премьер Литвы Ингрид Шимоните. Чтобы принять решение, нужно получить лишь согласие Венгрии и Германии.

Отключение от SWIFT скажется на простых гражданах, которые не смогут переводить деньги за границу и совершать покупки в иностранных интернет-магазинах. Малый бизнес пострадает, так как не сможет расплачиваться с зарубежными поставщиками.

Однако на внутренние платежи отключение не повлияет. При этом оно изолирует от мира российскую банковскую систему.

Системы Mastercard и Visa начнут работать со сбоями, причем как при зарубежных переводах, так и при внутренних.

Торможение международных транзакций скажется на экономике: цепочки поставок товаров нарушатся, что приведет к дефициту импорта и, как следствие, росту цен. // Фото: Chris Helgren/File Photo/ REUTERS