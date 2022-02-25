Мужчина нашел редкую монету и разбогател

Житель Великобритании нашел в поле редкую монету и разбогател. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Марк Паллетт обнаружил древний шиллинг, когда отправился в поле около деревни Хаслингфилд с металлоискателем. Монету также называют Криспус, она датируется VII веком. Такие монеты делали по образцу древнеримских монет IV века.

В начале марта монета будет продана на аукционе. Ее оценивают в 10 тысяч фунтов стерлингов (более миллиона рублей). Фото pixabay.com/nattanan23