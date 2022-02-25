Россию отстранили от участия в «Евровидении». Об этом сообщает сайт Европейского вещательного союза.

Организаторы фестиваля заявили, что в 2022 году Россия не сможет участвовать в мероприятии из-за кризиса на Украине.

Организаторы подчеркнули, что «Евровидение» по-прежнему поддерживает ценности, которые способствуют «международному обмену, объединяют аудиторию, прославляют разнообразие через музыку и объединяют Европу на одной сцене».

«Евровидение-2022» пройдет в Турине. Италия получила право принимать «Евровидение» в 2022 году после победы рок-группы Måneskin в Роттердаме в 2021 году. Фото phonoteka.org