25 февраля 2022, 20:30
Россию отстранили от участия в «Евровидении»
Организаторы песенного конкурса заявили, что наша страна не сможет участвовать в мероприятии
Россию отстранили от участия в «Евровидении». Об этом сообщает сайт Европейского вещательного союза.
Организаторы фестиваля заявили, что в 2022 году Россия не сможет участвовать в мероприятии из-за кризиса на Украине.
Организаторы подчеркнули, что «Евровидение» по-прежнему поддерживает ценности, которые способствуют «международному обмену, объединяют аудиторию, прославляют разнообразие через музыку и объединяют Европу на одной сцене».
«Евровидение-2022» пройдет в Турине. Италия получила право принимать «Евровидение» в 2022 году после победы рок-группы Måneskin в Роттердаме в 2021 году. Фото phonoteka.org