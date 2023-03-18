Путин подписал закон о наказании за фейки об участниках спецоперации

Владимир Путин внес изменения в Уголовный кодекс, подписав закон о наказании за дискредитацию участников спецоперации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, ужесточается наказание за дискредитацию использования Вооруженных сил за рубежом (статья 280.3). Поправки не только вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, но и поднимают порог наказания по всей статье до семи лет лишения свободы. До этого максимальный срок за подобные преступления составлял пять лет.

Еще одна статья, о которой идет речь в законе, - 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий»). Теперь наказание распространяется и на фейки о добровольческих формированиях. Максимальный срок за это - 15 лет лишения свободы. // Фото: kremlin.ru