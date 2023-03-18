Более 13 тысяч новых зараженных коронавирусом выявили в России

За последние сутки в России выявлены 13 009 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 32 человека. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Карелии зарегистрированы 195 новых инфицированных. В больницы доставлены десять пациентов с ковидом.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 396 801 человека. Общее число случаев заражения перевалило за 22,49 миллиона. // Фото: unsplash.com