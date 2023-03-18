18 марта 2023, 11:10
Россия

Более 13 тысяч новых зараженных коронавирусом выявили в России

Пандемия унесла жизни еще 32 россиян

За последние сутки в России выявлены 13 009 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 32 человека. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Карелии зарегистрированы 195 новых инфицированных. В больницы доставлены десять пациентов с ковидом.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 396 801 человека. Общее число случаев заражения перевалило за 22,49 миллиона. // Фото: unsplash.com

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коронавирус
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статистика
оперативный штаб
болезнь