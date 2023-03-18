В соцсети «ВКонтакте» произошел крупный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта DownDetector, который фиксирует проблемы в работе популярных ресурсов.

Сбой начался в районе 9:30 в субботу. На работу сайта и приложения жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. В Петрозаводске у юзеров также возникли проблемы.

В соцсети пока не комментировали сложившуюся ситуацию. // Фото: shutterstock.com