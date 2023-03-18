Социальные пенсии дополнительно проиндексируют в России

В России с 1 апреля будут дополнительно проиндексированы социальные пенсии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, он утвержден правительством.

Индексация социальных пенсий за 2022 год проходит в два этапа: 1 июня 2022 года их повысили на 10 процентов, а с 1 апреля проиндексируют еще на 3,3 процента. В целом за год рост этих выплат составит 13,3 процента.

Повышенные выплаты получат 4 миллиона российских пенсионеров. Получателями социальных пенсий в России являются граждане, не имеющие достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. // Фото «Петрозаводск говорит»