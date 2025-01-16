Владимир Путин подписал указ о призыве россиян на военные сборы. Документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно указу, на сборы в 2025 году будут призывать граждан, пребывающих в запасе. Проходить сборы россияне будут в рядах Вооруженных сил РФ, нацгвардии и спасательных воинских формирований МЧС страны.

Правительству России и органам исполнительной власти регионов поручено обеспечить проведение соответствующих мероприятий. Указ вступает в силу с 16 января.

Напомним, военные сборы проводятся в России ежегодно. Они направлены на восстановление навыков резервистов, ранее служивших в рядах Вооруженных сил. // Фото: kremlin.ru