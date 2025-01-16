Бешеная лиса искусала ребенка и мужчину в российском регионе

В Амурской области больная бешенством лиса напала на ребенка и мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По информации источника, инцидент случился в селе Поздеевка. Хищник заметил шедшую по дороге школьницу и бросился на нее. Лиса укусила девочку за палец. После этого она напала на мужчину, тот убил зверя и сообщил о случившемся в управление ветеринарии. Специалисты обнаружили у лисы бешенство.

Пострадавшему ребенку сделали все необходимые прививки. О нынешнем состоянии девочки не сообщается. В селе ввели карантин, проводится дезинфекция. // Фото: unsplash.com / Tavis Beck