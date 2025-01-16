Едой с личинками жуков накормили детей в школьной столовой

В Краснодарском крае в одной из школ детей накормили кашей с личинками жуков. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, инцидент произошел в учебном заведении в городе Лабинск. По соцсетям разошлась видеозапись, на которой дети сидят в столовой и показывают личинки в своей еде. Школьники отказались есть такой завтрак.

Сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту публикации ролика. Специалисты выяснят, как личинки попали в пищу в школьной столовой. // Фото: unsplash.com / Feliphe Schiarolli