16 января 2025, 18:52
Едой с личинками жуков накормили детей в школьной столовой
На Кубани следователи проверяют информацию о личинках в школьной каше
В Краснодарском крае в одной из школ детей накормили кашей с личинками жуков. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным источника, инцидент произошел в учебном заведении в городе Лабинск. По соцсетям разошлась видеозапись, на которой дети сидят в столовой и показывают личинки в своей еде. Школьники отказались есть такой завтрак.
Сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту публикации ролика. Специалисты выяснят, как личинки попали в пищу в школьной столовой. // Фото: unsplash.com / Feliphe Schiarolli