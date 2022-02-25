Путин поднял пенсии военным

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным. Выплаты повысятся на 8,6%.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту закона, индексация должна быть проведена с 1 октября 2022 года, однако с 1 января по эту дату военные пенсионеры будут получать доплату к пенсии в том же размере. Поэтому фактически речь идет о повышении выплат военным, ветеранам органов внутренних дел и противопожарной службы с января.

Причиной для поднятия пенсии стала инфляция, которая по итогам 2021 года составила 8,39 процента вместо ожидаемых 5,9 процента. Фото pixabay.com/Evgeny