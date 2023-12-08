08 декабря 2023, 17:18
Путин назначил Катанандова председателем Петрозаводского горсуда
Денис Катанандов будет исполнять обязанности председателя в течение шести лет
Младший сын бывшего губернатора Карелии Сергея Катанандова стал председателем Петрозаводского городского суда.
Указ о новом назначении судьи Верховного суда республики Дениса Катанандова от 8 декабря подписал президент Владимир Путин. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии. Катанандов будет исполнять полномочия председателя горсуда в течение шесть лет.
Также председателем Прионежского районного суда стала Наталья Молодцова.
Судьей Верховного суда РК назначена Наталья Балицкая, судьей горсуда Антонина Киселева. // фото «Петрозаводск говорит»