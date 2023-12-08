Путин назначил Катанандова председателем Петрозаводского горсуда

Младший сын бывшего губернатора Карелии Сергея Катанандова стал председателем Петрозаводского городского суда.

Указ о новом назначении судьи Верховного суда республики Дениса Катанандова от 8 декабря подписал президент Владимир Путин. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии. Катанандов будет исполнять полномочия председателя горсуда в течение шесть лет.

Также председателем Прионежского районного суда стала Наталья Молодцова.

Судьей Верховного суда РК назначена Наталья Балицкая, судьей горсуда Антонина Киселева. // фото «Петрозаводск говорит»