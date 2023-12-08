В российских городах зафиксирован очередной фейк

В анонимных ТГ-каналах были зафиксированы сообщения с угрозой проведения терактов в российских школах.

Подобные сообщения публиковались в пабликах и чатах Архангельска, Воронежа и Мурманска. По информации правоохранительных органов, данная информация является фейковой.

В телеграм-канале «Война с фейками» также опубликовали информацию о том, что это очередная попытка украинских служб устроить панику и дестабилизировать ситуацию в России.

Мы уже многократно разоблачали фейки об отравленных духах, холере в водопроводной воде и прочие. Просим вас не вступать в подобные группы и не распространять панические сообщения, чтобы не помогать врагу,

- написали в канале «Война с фейками».