11 августа 2021, 20:17
Спорт

Путин наградил Владислава Ларина орденом Дружбы

Олимпийский чемпион из Петрозаводска получил награду за свои достижения на Играх в Токио

Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин награжден орденом Дружбы. Указ о награждении российских спортсменов, отличившихся на Олимпиаде, ранее подписал Владимир Путин.

Спортсмен из Петрозаводска удостоился высокой награды за «большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXIII Олимпиады 2020 года в Токио».

Напомним, Владислав Ларин выиграл золотую медаль в соревнованиях по тхэквондо 27 июля. Позднее он был награжден высшей государственной наградой Карелии - орденом Сампо. Также Ларин получил 500 тысяч рублей от государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге и 2 миллиона рублей - от властей республики. Фото Георгия Чентемирова

Обсудить
просмотр
191697
Метки: 
Владислав Ларин
Владимир Путин
орден дружбы
олимпиада
Токио
новости Карелии