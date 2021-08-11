Путин наградил Владислава Ларина орденом Дружбы

Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин награжден орденом Дружбы. Указ о награждении российских спортсменов, отличившихся на Олимпиаде, ранее подписал Владимир Путин.

Спортсмен из Петрозаводска удостоился высокой награды за «большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXIII Олимпиады 2020 года в Токио».

Напомним, Владислав Ларин выиграл золотую медаль в соревнованиях по тхэквондо 27 июля. Позднее он был награжден высшей государственной наградой Карелии - орденом Сампо. Также Ларин получил 500 тысяч рублей от государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге и 2 миллиона рублей - от властей республики. Фото Георгия Чентемирова