Умер участник хоккейной Суперсерии СССР-Канада Тони Эспозито

Легендарный игрок НХЛ Тони Эспозито скончался в возрасте 78 лет. О смерти бывшего голкипера сборной Канады по хоккею сообщила «Лента.ру».

Известно, что у бывшего спортсмена была онкология. Соболезнования в связи со смертью экс-голкипера выразило руководство НХЛ и «Чикаго Блэкхокс», за который Эспозито выступал большую часть карьеры.

Эспозито трижды получал «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. В 1972 году участвовал в Суперсерии между сборными СССР и Канады. В 1984 году был включен в Зал хоккейной славы в Торонто. Вошел в десятку лидеров по количеству выигранных матчей среди вратарей в истории НХЛ. (фото AP Photo, osnmedia.ru)