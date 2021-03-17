Путин наградил ученого из Карелии орденом Почета

Владимир Путин наградил различными государственными наградами и званиями ряд россиян. В их числе оказался и ученый из Карелии, следует из указа президента, опубликованного на официальном портале правовых документов.

Президент наградил орденом Почета Нину Немову, руководителя научного направления федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук».

Нина Немова награждена за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу. Фото twimg.com