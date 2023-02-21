Путин анонсировал изменения в системе высшего образования

По словам президента Владимира Путина, в системе высшей школы назрели существенные изменения с учетом новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях, во всех сферах нашей жизни.

«Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий»,

- заявил президент во время оглашения послания Федеральному собранию.

Глава государства предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием со сроком обучения от 4 до 6 лет.

«Даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы разные по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда».

Если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре, заявил президент.

В отдельный уровень профессионального образования будет выделена аспирантура, задача которой готовить кадры для научной и преподавательской деятельности, заявил глава государства.

Переход на новую систему должен быть плавным, подчеркнул Путин. По его словам, правительству и парламентариям предстоит внести много поправок в законодательство об образовании, нужно все продумать и проработать до мелочей.

«У молодежи, у наших граждан должны появиться новые возможности для качественного образования, для трудоустройства, профессионального роста. Повторю еще раз. Возможности, а не проблемы»,

- сказал во время своего выступления 21 февраля глава государства.

Он отметил, что студенты, которые учатся сейчас смогут продолжить образование по действующим программам. Также не подлежит пересмотру уровень подготовки и дипломы о высшем образовании граждан, которые уже прошли обучение по ныне действующим программам бакалавриата, специалитета или магистратуры: «Они не должны потерять в своих правах». В этой связи президент попросил общероссийский народный фронт взять вопросы, связанные с изменениями в сфере высшего образования на особый контроль. // фото скриншот