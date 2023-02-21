Новый светофор и пешеходные переходы появятся в Петрозаводске

Минтранс Карелии опубликовал планы по повышению безопасности на дорогах Петрозаводска на 2023 год. В городе запланированы появление нового светофора, пешеходных переходов и модернизация освещения, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в 2023 году будет установлен светофор на пересечении улиц Гоголя и Анохина. Там же появятся ограждения и пешеходные переходы через улицу Анохина.

Планируется обустроить новые пешеходные переходы на улице Сулажгорской рядом с домом №61, на перекрестках улицы Калинина - улицы Володарского и улицы Антонова – улицы Корабелов, на улице Кимасозерская и улице Петрова. Рядом с переходами будут установлены лежачие полицейские.

Помимо этого, новые светильники появятся на Первомайском проспекте от улицы Мелентьевой до улицы Заводской, на Вознесенском и Ялгубском шоссе, в проездах Автолюбителей и Строителей, а также на улице Сулажгорского кирпичного завода. // Фото: freepik.com