Путешественник без ног и кистей рук скоро приедет в Петрозаводск

Путешественник с инвалидностью Алексей Костюченко на днях приедет в Петрозаводск. Он едет на юг с севера на хэндбайке – это разновидность велосипеда, который двигается при помощи рук.

Алексей – инвалид I группы, он 20 лет назад потерял ноги и кисти рук из-за обморожения. С тех пор кардинально поменял образ жизни, стал путешествовать по стране.

На этот раз Алексей едет из Мурманска в Краснодар. Его радушно встречали в Мурманске, Оленегорске, Апатитах и в Карелии.

Волонтеры в Кеми устроили путешественнику экскурсию на Соловки, осуществили его давнюю мечту. В Кандалакше он гостил на живописной турбазе. // фото: Алексей Костюченко/ВКонтакте