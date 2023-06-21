21 июня 2023, 19:21
Путешественник без ног и кистей рук скоро приедет в Петрозаводск
Алексей Костюченко на хэндбайке уже прибыл в Карелию из Заполярья
Путешественник с инвалидностью Алексей Костюченко на днях приедет в Петрозаводск. Он едет на юг с севера на хэндбайке – это разновидность велосипеда, который двигается при помощи рук.
Алексей – инвалид I группы, он 20 лет назад потерял ноги и кисти рук из-за обморожения. С тех пор кардинально поменял образ жизни, стал путешествовать по стране.
На этот раз Алексей едет из Мурманска в Краснодар. Его радушно встречали в Мурманске, Оленегорске, Апатитах и в Карелии.
Волонтеры в Кеми устроили путешественнику экскурсию на Соловки, осуществили его давнюю мечту. В Кандалакше он гостил на живописной турбазе. // фото: Алексей Костюченко/ВКонтакте