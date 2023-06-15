Путешественник-инвалид на хэндбайке с Заполярья доехал до Карелии

Путешественник-инвалид Алексей Костюченко отправился на хэндбайке (прим.ред. велосипед с ручным приводом — разновидность велосипеда, который приводится в движение с использованием рук, а не ног) с севера на юг.

Маршрут проходит из Мурманска в Краснодар, путешественнику предстоит преодолеть более трех тысяч километров. В отважное путешествие он отправился в конце мая, а финишировать планирует осенью.

В минувшую среду россиянин пересек границу Мурманской области и Карелии. В пути мужчина много общается, делает фотографии и рассказывает о добрых и отзывчивых людях, которые ему встречаются.

«Здравствуйте друзья, 14 июня, Карелия, от Мурманска уехал на 390 км. Сейчас нахожусь на повороте на Лоухи, погода классная, мчу дальше. На фото границы Мурманской обл. и Карелии. Символичная стела Полярный Круг, ночлег и прочие дорожные фото. С тоской в сердце покинул гостеприимную Мурманскую обл»,

- написал путешественник-оптимист в своем аккаунте.

20 лет назад в нетрезвом виде он заснул в сугробе в Сургуте, получил обморожение, лишился ног и рук. С того момента жизнь мужчины резко изменилась. Костюченко начал писать стихи, прыгнул с парашютом, сплавился на байдарке, поднялся на горную вершину, на инвалидной коляске проехал от Петербурга до Владивостока.

Своим новым путешествием Алексей Костюченко хочет показать, что жизнь прекрасна, что не стоит опускать руки и вешать нос. // фото с VK-страницы путешественника