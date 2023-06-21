Ведущую к шести деревням дорогу ремонтируют в Карелии

Автомобильную дорогу, обеспечивающую подъезд к шести деревням, ремонтируют в Карелии. Работы проводят по нацпроекту, сообщили в минтрансе РК.

Трасса ведет от федеральной автодороги «Сортавала» к деревням Нижняя Салма, Каскессельга, Савиново, Ламбисельга, Салменица и Гутсельга. На ней полностью заменят асфальт на протяженности 30 километров.

Жители деревень смогут с комфортом выезжать также в райцентр и столицу Карелии. Работы на объекте завершат в сентябре следующего года. // фото: минтранс Карелии