Неведомый автобус-дублер курсирует по Петрозаводску

Несмотря на то, что мэр Петрозаводска Владимир Любарский утверждал, что готов к появлению незаконных автобусных маршрутов, «неведомый» маршрут 4 продолжает курсировать по городу.

В начале пятого вечера 21 июня журналист нашего издания проехал на маршруте № 4. В автобусе установлена плата 40 рублей. Как уже сообщалось ранее, он практически полностью дублирует автобусный маршрут № 14.

Единственное отличие от прежнего маршрута, это то, что автобус сворачивает с улицы Чапаева на Ватутина, а затем направляется к «Сигме».

Ранее Владимир Любарский предположил, что автобус по маршруту № 4 запустили прежние перевозчики, которых вытеснили с рынка и сбросили цену за проезд на 10 рублей. // фото: Антонина Кябелева-Крамских/«Петрозаводск говорит»