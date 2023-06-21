«Открытие» предоставило Группе ЦДС кредитную линию на 16 млрд рублей

Банк «Открытие» открыл Группе ЦДС новую кредитную линию объемом 16 млрд рублей. Этой сделкой банк вдвое увеличил совокупный кредитный лимит, предоставленный девелоперу в рамках стратегического партнерства.

Наш банк продолжает поступательно развиваться в сфере проектного финансирования строительства жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, обеспечивая девелоперские и строительные корпорации необходимыми финансовыми ресурсами на взаимовыгодных условиях. Одной из важных составляющих этой стратегии является развитие нашего сотрудничества с Группой ЦДС, которая реализует крайне важные для города и области проекты, обеспечивая их всей необходимой социальной инфраструктурой,

- прокомментировал новую сделку старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе.

ЦДС «Новые горизонты» и Parkolovo – масштабные проекты на севере Санкт-Петербурга, в которых предусмотрено все необходимое для комфортной жизни: квартиры с эргономичными и продуманными планировками, просторные зеленые дворы, общественные пространства, школы и детские сады, паркинги. Партнерство с банком «Открытие» позволяет нам выполнять свои обязательства по развитию этих проектов качественно и в срок, и во многих случаях вводить дома в эксплуатацию досрочно,

– сообщил генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев.

Cотрудничество банка «Открытие» и Группы ЦДС началось в 2020 году, а уже в августе 2021 года банк предоставил кредитные средства на сумму 11,5 млрд руб. для строительства жилого квартала ЦДС «Новые горизонты» совокупной площадью 185 тысяч м2.

В июле 2022 года банк «Открытие» дополнительно выделил 6,9 млрд руб. на строительство второй очереди жилого квартала ЦДС «Parkolovo» на севере Санкт-Петербурга площадью свыше 85 тысяч м2. В марте 2023 года банк открыл дополнительную кредитную линию на реализацию обоих проектов совокупным объемом 2 млрд руб.

Parkolovo – масштабный проект Группы ЦДС в Выборгском районе Санкт-Петербурга. На участке площадью 50 га предусмотрено строительство 350 тысяч м2 жилья переменной этажности (от 14 до 16 этажей) и собственной социальной инфраструктуры – трех детских садов и школы на 1550 учеников.

ЦДС «Новые горизонты» – жилой комплекс, расположенный в ближайшем пригороде на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, между населенными пунктами Бугры и Мурино. Комплекс равноудален от двух станций метро – «Девяткино» и «Проспект Просвещения». На втором участке проекта будут возведены шесть домов высотой от 17 до 23 этажей. Помимо этого, в квартал войдут школа, детские сады и иные проекты социальной инфраструктуры.