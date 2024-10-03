03 октября 2024, 13:00
Путь в поликлинику для жителей Кукковки превратился в опасный квест
На Балтийской улице в Петрозаводске отсутствует освещение
Жительница одного из микрорайонов Петрозаводска рассказала об отсутствии освещения на участке дороги от филиала поликлиники № 4 до дома по улице Балтийской, 31. Она написала о проблеме в сообществе «КУККОВКА.РФ».
- На территории школы установили новые фонари, которые должны освещать этот пешеходный участок, но, к сожалению, они не работают. Лишь пару раз видела их включенными прошлой зимой,
- пожаловалась горожанка.
Она приложила фотографию, на которой видно, что вокруг действительно царит кромешная темнота. Петрозаводчанка поинтересовалась, отвечает ли кто-то вообще за данный участок. // фото: «КУККОВКА.РФ»/ВКонтакте