Путь в поликлинику для жителей Кукковки превратился в опасный квест

Жительница одного из микрорайонов Петрозаводска рассказала об отсутствии освещения на участке дороги от филиала поликлиники № 4 до дома по улице Балтийской, 31. Она написала о проблеме в сообществе «КУККОВКА.РФ».

- На территории школы установили новые фонари, которые должны освещать этот пешеходный участок, но, к сожалению, они не работают. Лишь пару раз видела их включенными прошлой зимой,

- пожаловалась горожанка.

Она приложила фотографию, на которой видно, что вокруг действительно царит кромешная темнота. Петрозаводчанка поинтересовалась, отвечает ли кто-то вообще за данный участок. // фото: «КУККОВКА.РФ»/ВКонтакте