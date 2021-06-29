29 июня 2021, 12:47
Пункт вакцинации открылся в Петрозаводске на Карельском проспекте
На Кукковке можно будет привиться тремя российскими препаратами
В Петрозаводске открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса. Он расположился по адресу Карельский проспект, 19, сообщает паблик «Республика Карелия».
В этом пункте любой желающий может привиться без записи с понедельника по пятницу с 16 до 19 часов.
По словам главврача поликлиники №4 Ольги Билко, сейчас в достаточном количестве есть вакцина «Спутник V», ожидаются поставки «ЭпиВакКороны» и «КовиВака».
Сейчас в Карелии начал распространяться индийский штамм коронавируса, и вакцинация по-прежнему остается одним из наиболее надежных способов защититься от тяжелых последствий болезни. Фото источника