Открыты рабочие вакансии на метизном заводе в Вяртсиля

Вяртсильский метизный завод - одно из старейших металлургических предприятий России, основанное в середине XIX века. Сегодня завод входит в состав крупнейшей металлургической промышленной группы «Мечел». Предприятие производит стальную проволоку высокого качества.

Хорошая новость для людей, находящихся в поиске работы и готовых к переменам: метизный завод набирает сотрудников в свою команду, есть варианты работы для мужчин и для женщин.

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