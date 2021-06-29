29 июня 2021, 12:45
Общество

Открыты рабочие вакансии на метизном заводе в Вяртсиля

Предприятию требуются специалисты разных профессий

Вяртсильский метизный завод - одно из старейших металлургических предприятий России, основанное в середине XIX века. Сегодня завод входит в состав крупнейшей металлургической промышленной группы «Мечел». Предприятие производит стальную проволоку высокого качества. 

Хорошая новость для людей, находящихся в поиске работы и готовых к переменам: метизный завод набирает сотрудников в свою команду, есть варианты работы для мужчин и для женщин. 

Подробнее — в нашем сюжете.

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Метки: 
Вяртсиля
Метизный завод
кадровый голод
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