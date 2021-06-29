Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Карелии с 1 июля

В Карелии с 1 июля начнут действовать новые тарифы на коммунальные услуги. Об этом сообщает госкомитет РК по ценам и тарифам.

Постановлением правительства России общий рост тарифов в нашей республике ограничен на 2021 год показателем 3,8%.

Так, с 1 июля тариф на электроэнергию для населения Карелии увеличится, в среднем, на 4,9%. Тариф на природный газ, в среднем, вырастет на 2,7%, на сжиженный газ - на 3,8%.

Рост тарифа на тепловую энергию для жителей республики с 1 июля составит 3,8%. Тарифы на холодное водоснабжение с 1 июля вырастут по республике в среднем на 1,8%, на водоотведение - на 5,7%.

Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов с 1 июля для жителей республики не изменится и останется на уровне прошлого года. Фото ya-rieltor.ru