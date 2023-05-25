25 мая 2023, 12:34
Пункт легального приема наркотиков открыли и сразу закрыли в Хельсинки
Сотрудники полиции в финской столице прервали работу пункта контролируемого употребления наркотиков
Пункт контролируемого употребления наркотиков открыли 24 мая активисты в одном из парков Хельсинки. Однако на следующий день пришли полицейские и пресекли его работу, передает Yle.
Некоторых присутствовавших стражи порядка задержали, палатку потребовали демонтировать. Хотя ведомство здравоохранения и социального развития страны рекомендовало открыть комнаты для контролируемого употребления наркотиков, по закону в Финляндии они еще не разрешены.
В THL считают, что такие пункты могут сократить число связанных с наркозависимостью смертей. В минувшем году больше 50 тысяч финнов поддержали эту инициативу. Они считают, что наркотики надо принимать под контролем сотрудника здравоохранения. // фото: скриншот видео Yle