Пункт легального приема наркотиков открыли и сразу закрыли в Хельсинки

Пункт контролируемого употребления наркотиков открыли 24 мая активисты в одном из парков Хельсинки. Однако на следующий день пришли полицейские и пресекли его работу, передает Yle.

Некоторых присутствовавших стражи порядка задержали, палатку потребовали демонтировать. Хотя ведомство здравоохранения и социального развития страны рекомендовало открыть комнаты для контролируемого употребления наркотиков, по закону в Финляндии они еще не разрешены.

В THL считают, что такие пункты могут сократить число связанных с наркозависимостью смертей. В минувшем году больше 50 тысяч финнов поддержали эту инициативу. Они считают, что наркотики надо принимать под контролем сотрудника здравоохранения. // фото: скриншот видео Yle