Пули и гильзы на полмиллиона рублей изъяли на границе

В салоне и багажнике автомобиля «Мерседес» петербуржца, прибывшего из Финляндии, выборгские таможенники обнаружили незадекларированный груз. 3000 пуль и 404 гильзы были упакованы в полиэтиленовые пакеты, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

«Экспертизой установлено, что изъятый товар является частями охотничьих патронов, его рыночная стоимость составляет 536 тысяч рублей»,

- рассказал начальник таможенного поста Брусничное Александр Ткаченко.

За провоз незадекларированного груза в отношении мужчины было возбуждено административное дело по статье 16.2 КоАП РФ, санкции по которой предусматривают штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара с возможной конфискацией, уточнили в ведомстве. // Фото: sztu.customs.gov.ru.