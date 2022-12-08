08 декабря 2022, 10:42
Автомобили столкнулись у пешеходного перехода в Пятом поселке
Городская камера наблюдения сняла инцидент на улице Пограничной
Сегодня в 9:58 в Петрозаводске на улице Пограничной произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль тормозит у пешеходного перехода, чтобы пропустить человека. В этот момент сзади в него врезается другая машина.
На месте работали сотрудники ГИБДД. Есть ли пострадавшие, неизвестно. // Фото: скриншот видео CityLink, видео паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»