Автомобили столкнулись у пешеходного перехода в Пятом поселке

Сегодня в 9:58 в Петрозаводске на улице Пограничной произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль тормозит у пешеходного перехода, чтобы пропустить человека. В этот момент сзади в него врезается другая машина.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Есть ли пострадавшие, неизвестно. // Фото: скриншот видео CityLink, видео паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»