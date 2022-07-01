Публикуем лунный календарь стрижек на июль 2022 года
Лунный календарь стрижек на июль 2022 года подскажет, в какие дни визит в парикмахерскую принесет удачу, а когда лучше воздержаться от стрижки, чтобы не привлечь негативные события.
Источник: календарь-стрижек.рф
1 июля. Стрижка изменит вашу жизнь к лучшему.
2 июля. Новая прическа привлечет в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.
3 июля. Стрижка в этот день подарит вам удачу и богатство.
4 июля. Лучше не стричься — можете привлечь в свою жизнь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.
5 июля. Стрижка способна привлечь в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.
6 июля. Новая прическа привлечет в вашу жизнь яркие и незабываемые моменты счастья.
7 июля. Стрижка добавит легкости и нерпринужденности.
8 июля. После посещения парикмахерской есть риск как изменить свою жизнь к лучшему, так и сделать еще хуже.
9 июля. Новая прическа сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.
10 июля. Стрижка меняет жизнь к лучшему, приносит богатство и везение.
11 июля. День прекрасно подходит для визита к парикмахеру — вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.
12 июля. После стрижки вы станете более удачливым человеком, будете привлекать собственность, материальное благополучие.
13 июля. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.
14 июля. Время удачно для экспериментов со стрижкой и своей жизнью.
15 июля. День неблагоприятен для стрижки — привлечете болезни и неприятные ситуации, связанные с посторонним вмешательством.
16 июля. С новой прической есть огромная вероятность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.
17 июля. День благоприятен для визита к парикмахеру.
18 июля. Сделав стрижку, вы можете привлечь бедность в свой материальный и духовный мир.
19 июля. День идеален для стрижки — вы станете красивее и привлекательнее
20 июля. С новой прической вы сможете получить желаемое.
21 июля. После стрижки ваше лицо станет красивее и выразительнее.
22 июля. Посещение парикмахерской привлечет в вашу жизнь болезни и несчастья.
23 июля. Изменив прическу, вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.
24 июля. Новая стрижка принесет вам счастье и судьба отнесется к вам благосклонно.
25 июля. После посещения парикмахерской ваша жизнь наполнится приятными событиями, и хорошее настроение долго не вас не покинет.
26 июля. С новой прической вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.
27 июля. Стричься категорически не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.
28 июля. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.
29 июля. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.
30 июля. Визит к парикмахеру изменит вашу жизнь к лучшему.
31 июля. Стрижка может привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого-либо. // Фото: pxfuel.com